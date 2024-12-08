Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шiстнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 8 грудня та розпочнеться о 18:00.

Динамо та Олександрія продовжать програму 16-го туру української Прем’єр-ліги.

Динамо — Олександрія

Недiля, 8 грудня, о 18:00. Стадіон Динамо ім. В. Лобановського (Київ). Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

Продовжуємо фінал року в українському футболі. У деяких країнах найкращі команди чемпіонату визначаються саме за підсумками календарного року – вчора, он, у MLS дограли – але в Україні два лідера ліги самі домовилися поставити матчі так, щоб визначити найкращу суто символічно. За всієї поваги до ЛНЗ та Вереса, на полі Олександрії та Динамо відповідно вони будуть явними андердогами – а ці дві команди обидва матчі чемпіонату вирішили провести на одному тижні.

Перша із двох, якщо чесно, розчарувала. Багато хто пов'язує це з полем, але погане покриття іноді і до 5:5 призводить. Команди насамперед самі дуже побоювалися один одного – і якщо з Олександрії попит менший, то Динамо начебто згадало заповіти Лобановського: підхід, коли нічия на виїзді влаштовує, питання, чому гросмейстери можуть домовитися про нічию, а тренери немає... Значну частину кар'єри Метра за перемогу давали два очки, і саме запровадження трьох пунктів за перемогу вбило “виїзну модель”. Не говорячи про те, що під час роботи саме в чемпіонаті України Лобановський 99% суперників просто не помічав.

Динамо створило дуже мало гостроти: Єрмаков кілька разів врятував, але не більше. Команда і сама зосередилася на стримуванні суперника: Вівчаренко “з'їв” Безерру, але нічого не створив попереду... Молодець, звісно, ​​але вдома динамівці мають грати на перемогу. Три тури без виграшів поспіль – це буде дуже багато, і Шахтар підбереться впритул.

Для цього потрібно знаходити внутрішні ресурси, щоб доставляти м'яч до Ваната. Без Шапаренка та Пiхальонка проблем побільшало: стало не вистачати людей навіть не для останнього, а, скоріше, для передостаннього пасу (останній за нормальної роботи команди і Буяльський віддасть). Що ж, у такій ситуації логічно чекати на більшу роботу флангів: Кабаєва, Волошина... Але й тут, звичайно, однієї зірки не вистачає.

Втім, ми тут говоримо про суперництво як про топ-гру, але український футбол, у найкращих своїх традиціях, може піднести нокаутуючий удар по всьому хорошому. Іван Калюжний, згідно з деякими інсайдами, не готовий підписувати новий контракт із Олександрією – і, за недоброю українською традицією, може вирушити в дубль до кінця чинної угоди. І якщо це відбудеться ще до сьогоднішньої гри, Динамо отримає просто величезну фору.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Олександрія проведе 180-й гостьовий матч в УПЛ.

Безпрограшна клубна рекордна серія Олександрії триває в УПЛ 20 ігор: 13 перемог та 7 нічиїх.

Безпрограшна серія Динамо триває в УПЛ 17 ігор: 13 перемог та 4 нічиї.

30-й гостьовий поєдинок Олександрії при Руслану Ротаню в рамках Чемпіонату.

65-й гол в УПЛ може забити Віталій Буяльський, 35-й — Олександр Караваєв, 15-й — Назар Волошин, 10-й — Микола Михайленко (усі — Динамо).

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