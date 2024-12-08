Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв третього дня шiстнадцятого туру чемпіонату України, якi відбудуться 8 грудня.

Матчу Динамо та Олександрії ми присвятили окремий анонс.

IНГУЛЕЦЬ – ЗОРЯ

НЕДIЛЯ, 8 ГРУДНЯ, 13:00. “ГIРНИК”, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Папа у будівлі! Приблизно так можна охарактеризувати закінчення виїзних матчів для Інгульця на весь сезон. Поки що, як бачите, повернення “додому” для команди з Петрового означає лише гру на резервному полі, у Кривому Розі – але, як мінімум, у суперників Інгульця виникла потреба кудись їхати та звикати до незнайомого поля.

Дивно, але фору суперникам за ці 15 виїздів Інгулець дав мінімальну. Перехідні матчі – на відстані однієї перемоги, при тому, що Чорноморець і зіграв на один матч більше. Але перемогу ще треба здобути, а це буде непросто.

Бартулович, можливо, і до зимової перерви не досидів би на посаді, програй він у минулому турі. Але команда знайшла в собі сили переламати хід гри, зробити камбек із Карпатами, які, як бачите, у великому порядку – і дубль оформив Мічин, від якого на це чекали менше за багатьох. Загалом команда готова грати за тренера – і взагалі, Младен вміє справляти про себе настільки чудове враження, що за нього битиметься будь-яка нормальна команда.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безвиграшна домашня серія Інгульця триває в УПЛ 4 гри: 2 нічиї та 2 поразки і до повторення клубного рекорду ще один матч.

Гольова серія Зорі в Чемпіонаті триває 5 ігор — 7 голів.

Інгулець на своєму полі не забиває голів впродовж 435-ти хвилин.

Василь Кобін біля керма різних клубів може здобути 10-ту перемогу у всіх турнірах на топ-рівні: 6-ту — в УПЛ та 4 — в Кубку.

10-й «сухий» матч в УПЛ може провести Микита Турбаєвський (Зоря).

Орієнтовні склади

Інгулець: Паламарчук — Малиш, Вілівальд, Шершень, Мисик — Волохатий — П’ятов, Сад, Лосенко, Могильний — Резепов

Зоря: Сапутін — Дришлюк, Джордан, Башич — Слесар, Мічин, Яцик, Жуніньйо — Вакула, Будківський, Горбач

прогноз 1:1

КОЛОС – ОБОЛОНЬ

НЕДIЛЯ, 8 ГРУДНЯ, 15:30. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Три матчі із попередніх чотирьох команди зіграли 0:0. Якщо дивитися уважніше, то все ще гірше: один матч із чотирьох був кубковим, тобто включив у себе овертайми – і все одно не приніс голів. То що чергова демонстрація “0”, яких – у дещо стилізованому вигляді – вистачає й у назвах команд? Ну, не все так просто.

Як мінімум, в останній грі чемпіонату команди зіграли дуже веселі 2:2. Тоді Оболонь виявилася не готовою до підключень Цурікова флангом – але зараз, ймовірно, для балансу йому доведеться атакувати менше. Справа в тому, що нічия у попередньому турі з Динамо не обійшлася без втрат: Козик, гравець протилежного краю, отримав дискваліфікацію.

Замінити Козика зможе, м'яко кажучи, не ноунейм. Валерій Лучкевич, учасник срібного походу Дніпра у фінал Ліги Європи, останнім часом багато сидить на лаві Колоса. Дискваліфікація Козика – чудова можливість нагадати про себе, але саме з таким гравцем, як Лучкевич праворуч, потрібно стримувати в атаках лівого захисника. Колос все-таки не Реал, щоб обидва “крайки” не поверталися назад.

При цьому подібні кадрові пертурбації сприяють будь-чому, крім нульових нічиїх. Гра має бути цікавою.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Колос проведе 80-й домашній матч в УПЛ.

Безвиграшна домашня серія Колоса триває в Чемпіонаті 4 гри: 3 нічиї та поразка.

Гравці Колоса з 10 серпня більше одного голу за матч в УПЛ не забивають, а з 16 вересня більше одного голу за гру не пропускають.

Гравці Оболоні з початку Чемпіонату в гостях більше одного гола за матч не забивають.

Колос при Олександру Поздєєву може зазнати 10-ї поразки в УПЛ.

20-й гол в УПЛ може забити Павло Оріховський (Колос).

Орієнтовні склади

Колос: Пахолюк — Лучкевич, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Оріховський, Демченко — Гусол, Дієго, Алефіренко — Болівар

Оболонь: Федорівський — Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук — Бичек, Слободян, Черненко, Суханов — Тарануха