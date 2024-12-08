Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 7 грудня 2024 року.

У рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас здобув гостьову перемогу над одеським Чорноморцем.

Команда Олександра Бабича видала якісний початок матчу, тому отримала нагоду закріпити його забитим голом посеред першого тайму.

Але навіть до перерви "моряки" свою перевагу не втримали, після чого суперникам не склало труднощів довести справу до переможного завершення.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Кривбас у рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Чорноморець — Кривбас 1:3

Голи: Скиба, 34 — Ілич, 41 (пен.), Микитишин, 45+1, Твердохліб, 80

Чорноморець: Рудько — Кисіль, Скиба, Лацабідзе, Єрмаков — Білошевський — Кайо (Пшеничнюк, 58), Сігеєв (Габелок, 70), Шпорн (Жаржу, 87), Хобленко (Шевцов, 87) — Попов.

Кривбас: Маханьков — Бандейра (Романчук, 69), Понєдєльнік, Драмбаєв, Дібанго — Ілич — Д. Кузик (Ндомбазі, 85), Твердохліб (Хомченовський, 81), Шевченко (Бізімана, 46), Микитишин (Задерака, 68) — Соса.

Попередження: Хобленко, Попов, Шпорн, Скиба