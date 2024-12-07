Україна

Команда Олександра Бабича солідно стартувала в першому таймі, але навіть до перерви не змогла втримати перевагу за рахунком.

Розповідь про шістнадцятий тур української Прем’єр-ліги продовжувалась матчем у Одесі, де місцевий Чорноморець плекав надії з початком другого кола нарешті залишити за плечима серію з шести матчів поспіль без перемог. Однак після невдалого та скандального виїзду до Олександрії (0:3) команда Олександра Бабича знову поверталась до своїх кадрових проблем.

А грати вдома "морякам" доводилось проти дуже незручного опонента, яким є криворізький Кривбас, коли команда Юрія Вернидуба перебуває в належному ігровому тонусі та гарному гуморі. І саме так і почувались "червоно-білі" перед цим виїздом, адже не програвали вже чотири матчі поспіль та здобували потрібні результати в дуелях проти безпосередніх конкурентів у зоні боротьби за єврокубки.

Чорноморець і перший тайм цієї зустрічі провів доволі агресивно, проте цього разу все було цілком у межах спортивної боротьби та поведінки. Команда Бабича виглядала більш зібраною за підопічних Вернидуба, постійно намагалась вискакувати до контратак і хоча б загрожувала воротам Маханькова, тоді як робота Рудька полягала в тому, щоб буденно забирати несильні дальні удари.

І ось, на 34 хвилині "моряки" отримують право на кутовий на правому фланзі, подачу з якого на ближній головою Єрмаков переводить собі за спину на Скибу, а той ледь не заносить м’яч у ворота з близької відстані. Виглядало це цілком органічно, а от, що сталось далі з обороною одеситів, точно не входило до планів Бабича.

На 40 хвилині Кайо потоптався по ногах Кузика на правому куті власного штрафного, після чого Ілич із пенальті пробив у лівий нижній кут, а вже в компенсований час Кривбас остаточно перевернув результат цієї зустрічі, скориставшись контратакою, яку від центру поля розігнав на лівий фланг Твердохліб, а завершив Микитишин. І це при тому, що враження від гри господарів до перерви було явно схвальним, а от гостям чогось помітно бракувало.

Чорноморець і в другому таймі, принаймні — на його початку, подавав цілком позитивні сигнали до зрушень у атаці, але обмежився лише поодинокими спробами пробити по чужих воротах, які ще й були не надто впевненими до того ж. Кривбас тим часом грав більш за рахунком і лише наприкінці матчу активізувався попереду й знайшов свій третій гол, який закрив цю зустріч. Понєдєльнік із правого флангу подав на голову Твердохлібу, а той знову збільшив свій доробок бомбардира.

У наступному турі одеський Чорноморець гостюватиме в луганської Зорі, а криворізький Кривбас прийматиме львівські Карпати.Чорноморець —1:3Скиба, 34 — Ілич, 41 (пен.), Микитишин, 45+1, Твердохліб, 80Рудько — Кисіль, Скиба, Лацабідзе, Єрмаков — Білошевський — Кайо (Пшеничнюк, 58), Сігеєв (Габелок, 70), Шпорн (Жаржу, 87), Хобленко (Шевцов, 87) — Попов.Маханьков — Бандейра (Романчук, 69), Понєдєльнік, Драмбаєв, Дібанго — Ілич — Д. Кузик (Ндомбазі, 85), Твердохліб (Хомченовський, 81), Шевченко (Бізімана, 46), Микитишин (Задерака, 68) — Соса.Попередження: Хобленко, Попов, Шпорн, Скиба