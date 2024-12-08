Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та луганська Зоря.

Петровський Інгулець та луганська Зоря зіграють у шістнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Гірник у Кривому Розі.

Василь Кобін, після перемоги над полтавською Ворсклою (3:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Младен Бартулович, на тлі перемоги над львівськими Карпатами (2:1), використав із перших хвилин Ескінью в трійці центральних захисників.

Інгулець: Паламарчук — Малиш, Вілівальд, Шершень, Мисик — Волохатий — Білоцерковець, П’ятов, Лосенко, Могильний — Резепов.

Запасні: Жилкін, Сидоренко, Чабан, Сад, Лісняк, Пушкарьов, Кисленко, Дубілей, Гаджук, Скороход, Бенедюк.



Зоря: Сапутін — Джордан, Ескінья, Башич — Вакула, Мічин, Дришлюк, Яцик, Горбач — Будківський.

Запасні: Мацапура, Косівський, Гусєв, Тронтель, Слесар, Кораблін, Супряга, Волошин, Василець.



Гра Інгулець — Зоря почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.