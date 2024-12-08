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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та київська Оболонь.

Ковалівський Колос та київська Оболонь зіграють у шістнадцятому турі української Прем'єр-ліги в Ковалівці.

Олександр Поздєєв, після нічиєї проти київського Динамо (1:1), залучив до стартового складу Поправку на правому фланзі оборони, тоді як Велетень розташується над ним в атаці.

Сергій Шищенко, на тлі нічиєї в дербі проти київського Лівого Берега (1:1), використав із перших хвилин Блізніченка ліворуч у півзахисті.

Колос: Пахолюк — Поправка, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Оріховський, Демченко — Алефіренко, Дієго, Велетень — Болівар.

Запасні: Горох, Мисак, Лучкевич, Бурда, Шершень, Ільїн, Салабай, Гусол, Гагнідзе, Безбородько, Паулаускас.



Оболонь: Федорівський — Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук — Бичек, Тарануха, Черненко, Блізніченко — Суханов.

Запасні: Рибка, Кичак, Грисьо, Груша, Корх, Курко, Лук’янчук, Мороз, Осман, Слободян, Теслюк, Чернов.



Гра Колос — Оболонь почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.