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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та Олександрія.

Київське Динамо та Олександрія зіграють у шістнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Олександр Шовковський, після нічиєї в першій зустрічі посеред тижня (0:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Руслан Ротань, у свою чергу, замін також не зробив.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Михайленко — Волошин, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Дячук, Шапаренко, Рубчинський, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Герреро, Біловар, Дубінчак, Брагару, Піхальонок.



Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Мишньов — Безерра, Філіппов, Бєляєв.

Запасні: Макаренко, Шевченко, Костишин, Кулаков, Логінов, Плакса, Ващенко, Скорко, Копина, Козак, Шостак, Погорілий.



Гра Динамо Київ — Олександрія почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.