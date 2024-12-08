Наприкінці грудня команда Ротаня зазнала першої поразки.
Динамо - Олександрія, УПЛ
08 грудня 2024, 21:14
Динамо обіграло Олександрію (3:0) в центральному матчі 16-го туру УПЛ.
Для команди Руслана Ротаня ця поразка стала першою з початку поточного розіграшу чемпіонату України.
Після 16 зіграних турів Олександрія має у своєму активі 37 очок і посідає друге місце. Динамо — лідер чемпіонату та випереджає своїх сьогоднішніх опонентів на три бали.
Звіт про матч Динамо — Олександрія читайте на Football.ua.