Україна

Наприкінці грудня команда Ротаня зазнала першої поразки.

Динамо обіграло Олександрію (3:0) в центральному матчі 16-го туру УПЛ.

Для команди Руслана Ротаня ця поразка стала першою з початку поточного розіграшу чемпіонату України.

Після 16 зіграних турів Олександрія має у своєму активі 37 очок і посідає друге місце. Динамо — лідер чемпіонату та випереджає своїх сьогоднішніх опонентів на три бали.

Звіт про матч Динамо — Олександрія читайте на Football.ua.