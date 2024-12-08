Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 8 грудня 2024 року.
Динамо Київ — Олександрія, фото УПЛ
08 грудня 2024, 23:20
Динамо Київ не помітило спротиву Олександрії й одноосібно очолило таблицю УПЛ.
Команда Олександра Шовковського провела ударне завершення першого тайму й надалі утримувала перевагу.
Огляд матчу:
Динамо Київ — Олександрія 3:0
Голи: Попов, 37, Ванат, 42, 56
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко (Дячук, 83), Вівчаренко — Бражко, Михайленко — Волошин (Караваєв, 72), Буяльський (Рубчинський, 83), Кабаєв (Дубінчак, 79) — Ванат (Герреро, 72).
Олександрія: Єрмаков — Кравченко (Скорко, 90), Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Шостак, 77), Калюжний, Мишньов (Ващенко, 70) — Безерра, Філіппов (Кулаков, 70), Бєляєв (Козак, 46).
Попередження: Вівчаренко — Кампуш.