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Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Олександрією.

У шістнадцятому турі української Прем’єр-ліги київське Динамо на власному полі обіграло Олександрію.

Динамо Київ — Олександрія 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв оцінив виступ власної команди.

"Як у першому, так і в другому матчі між Динамо та Олександрією було видно сильну тренерську роботу. Знаю особисто, як Руслан Ротань та Сергій Кравченко розбирають ігри, і це насправді дуже сильно. Звісно, було видно у них малюнок гри, вони добре пресингували, але ми сьогодні зіграли трохи по-іншому, бігли за спину — і з’являлися вільні зони, завдяки цьому виникали моменти.

Але що ми, що вони обидва поєдинки починали обережно, оскільки лідируючі команди, ніхто не хотів втрачати очки. Але потім ми забили, це надломило їх, а того, хто забиває, уже важко зупинити.

Не скажу, що надто акцентуємося на стандартах, але, звичайно, приділяємо увагу. Між собою рахували, що десь рік не забивали після стандартів, і воно мало колись прийти, якщо ти постійно це тренуєш. Усе вийшло — те, що ти напрацьовуєш на тренуваннях, воно потім проявляється у грі.

Немає ніяких особливих настанов для мене під час замін. Ми розуміємо, що в нас насичений графік, постійно ігри. У нас 25 гравців, які повинні бути завжди готові. Неважливо, де ти вийдеш — у обороні чи в атаці — ти повинен бути готовий. Тому що не можуть 11 футболістів постійно грати, потрібна ротація, що в нас, у принципі, і виходить. Це дуже корисно для команди, тому що всі гравці у тонусі.

Фінальний відрізок залишився до кінця року, ще кілька ігор залишилось. Звісно, накопичується десь утома. Але ми звикли до такого графіку. Десь це все позначається на певних гравцях — хтось травми отримує, хтось, навпаки, виліковується та повертається до гри.

Але на те й є великий склад, адже ми можемо замінити один одного в будь-якій грі. Постійно відновлюємось, тому що дуже насичений графік. Звісно, важкувато, що ти постійно в дорозі — автобусом, поїздом, літаком — але потрібно радіти, що взагалі є така змога. Ми дякуємо нашим Захисникам за таку змогу, приймаємо таку ситуацію й маємо виходити з неї", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо прийматиме рівненський Верес.