Україна

Півзахисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Олександрією.

Київське Динамо в шістнадцятому турі української Прем’єр-ліги напередодні на власному полі обіграло Олександрію.

Динамо Київ — Олександрія 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "біло-синіх" Віталій Буяльський оцінив виступ власної команди.

"Ми розпочинали свої атаки інакше, аніж у попередній зустрічі з цим суперником, і не привозили моменти біля власних воріт. Дещо спростили гру — і все вийшло.

У першій грі старались усе робити через пас, тому нас часто накривали, і команда втрачала впевненість. А у сьогоднішньому матчі, якщо щось не виходило, ми нічого не вигадували, грали довгими передачами — і усе вийшло.

Ми дійсно награвали такі стандарти, як під час першого гола, але на тренуваннях все виходило дуже легко, а у грі не завжди виходить, як хочеться. Сьогодні ж удалось зробити те, що ми тренували.

Якщо ми забили три м’ячі, то можу відповісти ствердно — реалізація дійсно, не підвела. Мабуть, займали правильні місця, виходили на ударні позиції, що втілилось у забиті м’ячі.

Рахунок 2:0 — це найнебезпечніший результат, тому що команда може розслабитись і пропустити гол, а після цього втрачає впевненість у собі, з’являється нервозність, і це може закінчитися неприємностями.

Павза через тривогу теж уплинула, адже трохи не вистачило часу, щоб розім’ятись, ми вийшли на поле після неї дещо холодними.

Якщо ігри через три дні на четвертий, то часу на відновлення вистачає, а якщо через два дні на третій — то ні, адже у нас багато переїздів, ми часто перебуваємо в дорозі.

Про себе нічого не буду говорити. А щодо підсумків гри команди в першому колі, то добре, що ми йдемо на першому місці, перемагаємо, на мою думку, на даному етапі це основне. Як кажуть, гра забувається, а результат залишається", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо прийматиме рівненський Верес.