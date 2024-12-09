Команда готуватиметься до другої частини сезону.
Чорноморець — Кривбас, фото ФК Чорноморець
09 грудня 2024, 13:48
Кривбас повідомив на своєму офіційному сайті, що має намір провести зимові збори в Іспанії. Наразі тривають перемовини.
Крім того, Кривбас попередньо домовився про кілька спарингів. Зокрема, суперниками криворізької команди можуть стати Левадія, Кальмар й Олімпія (Любляна).
Наразі команда йде на четвертому місці чемпіонату України.
У наступному турі криворізький Кривбас зіграє вдома проти львівських Карпат.