Кривбас повідомив на своєму офіційному сайті, що має намір провести зимові збори в Іспанії. Наразі тривають перемовини.

Крім того, Кривбас попередньо домовився про кілька спарингів. Зокрема, суперниками криворізької команди можуть стати Левадія, Кальмар й Олімпія (Любляна).

Наразі команда йде на четвертому місці чемпіонату України.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє вдома проти львівських Карпат.