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Гвінейця чекають в Угорщині.

Ексгравець Ліверпуля Набі Кейта може змінити клубну прописку. Наразі футболіст є гравцем Вердера.

За інформацією Kicker, Ференцварош хоче підписати гвінейця. Медичне обстеження футболіста має відбутися вже цими вихідними. Угорський клуб орендує його на один рік, за умови, що влітку не вдасться оформити постійний трансфер.

Нагадаємо, що Кейта приєднався до Вердера на правах вільного агента влітку 2023 року, уклавши з клубом трирічний контракт. У квітні він відмовився їхати на гру з Баєром — 29-річного футболіста оштрафували та відсторонили від команди до кінця сезону. Кейта не дозволено навіть перебувати в роздягальні команди.