Англія

Тренер з сарказмом висловився про ситуацію в чемпіонаті Англії.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска прокоментував перемогу над Тоттенгемом (4:3) у матчі 15-го туру АПЛ.

"Після гри він сказав мені, що намагався додати до гри емоції. Якщо серйозно, то, програючи 0:2, ми продовжували діяти за тим же планом як з м'ячем, так і без нього, а в другому таймі змінили тактику. Думаю, загалом ми заслужили на перемогу.

Це швидше питання до Марка. Гравці є достатньо дорослими, щоб вирішити, які бутси потрібні їм для гри. Головне, що програючи з рахунком 0:2, ми продовжували створювати моменти.

На мою думку, Арсенал, Сіті та Ліверпуль не послизнуться, як це зробив Кукурелья. Якщо без жартів, то ми не готові до боротьби за АПЛ. Нам далеко до цих колективів, але ми зосереджені на тому, щоб крок за кроком покращувати команду", – сказав Мареска.