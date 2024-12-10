Україна

Юнаки поступились одноліткам з Мюнхена.

Шахтар зустрічався з однолітками із Баварії в матчі шостого туру Юнацької ліги УЄФА. Матч проходив у Гельзенкірхені на стадіоні "Паркштадіон".

Мюнхенці домінували в цій грі і здобули перемогу. По голу в кожному із таймів забили Скотт та Унзельд.

Втім, поразка не вплинула на позиції команди із України. Шахтар, як і Баварія, вже гарантували собі місце в плей-оф.

Шахтар U-19 — Баварія U-19 0:2

Голи: Скотт, 38, Унзельд, 80.