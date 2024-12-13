Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та київський Лівий Берег.

Полтавська Ворскла та київський Лівий Берег відкриють програму сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону ім. О. Бутовського.

Юрій Максимов, після поразки від донецького Шахтаря (1:3), залучив до стартового складу Домолегу в рамці воріт, тоді як Ндукве зіграє ліворуч в атаці, яку очолить Ковталюк.

Віталій Первак, на тлі перемоги над черкаським ЛНЗ (3:1), використав із перших хвилин Шаповала ліворуч у захисті.

Ворскла: Домолега — Пердута, Гучек, Бацула, Крупський — Скляр, Павлюк — Кане, Челядін, Ндукве — Ковталюк.

Запасні: Єрмолов, Кулаковський, Островський, Корнієнко, Нестеренко, Чорноморець, Ієде.



Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Самар, Шаповал — Косовський, Дедух — Войцеховський, І. Когут, Сіднней — Сухоручко.