Клуб має великі амбіції.
Мареска, getty images
13 грудня 2024, 19:05
Головний тренер Челсі Енцо Мареска припустив, що невдовзі команда опиниться серед претендентів на титул АПЛ.
"Сподіваюся, скоро ми зможемо опинитися серед претендентів, але на цей час я вважаю, що не серед них.
Мені подобається переконувати себе та футболістів, що єдиний спосіб боротися за щось чи змагатися за щось – це зосередитись на сьогоднішньому дні.
Бо коли починаєш мислити вперед на два дні, на три дні, на місяць, на два місяці, почнуться погані часи", – сказав Мареска.
Нагадаємо, Челсі знаходиться за крок від нового контракту з Ачімпонгом.