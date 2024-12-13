Головний тренер Челсі Енцо Мареска припустив, що невдовзі команда опиниться серед претендентів на титул АПЛ.

"Сподіваюся, скоро ми зможемо опинитися серед претендентів, але на цей час я вважаю, що не серед них.

Мені подобається переконувати себе та футболістів, що єдиний спосіб боротися за щось чи змагатися за щось – це зосередитись на сьогоднішньому дні.

Бо коли починаєш мислити вперед на два дні, на три дні, на місяць, на два місяці, почнуться погані часи", – сказав Мареска.

Нагадаємо, Челсі знаходиться за крок від нового контракту з Ачімпонгом.