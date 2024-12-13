Англія

Клуб має великі амбіції.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска припустив, що невдовзі команда опиниться серед претендентів на титул АПЛ.

"Сподіваюся, скоро ми зможемо опинитися серед претендентів, але на цей час я вважаю, що не серед них.

Мені подобається переконувати себе та футболістів, що єдиний спосіб боротися за щось чи змагатися за щось – це зосередитись на сьогоднішньому дні.

Бо коли починаєш мислити вперед на два дні, на три дні, на місяць, на два місяці, почнуться погані часи", – сказав Мареска.

Нагадаємо, Челсі знаходиться за крок від нового контракту з Ачімпонгом.