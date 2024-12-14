Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 13 грудня 2024 року.

У рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла зазнала поразки вдома від київського Лівого Берега.

Перший тайм за промерзлому полі минув без голів, тоді як на другу половину матчу команди вийшли лише через дві години через тривалу тривогу й уже на повністю засніжене покриття.

Однак цього разу — результативно. Гості забили посеред тайму, і за таких умов це був повноцінний вирішальний м’яч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Лівий Берег у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Ворскла — Лівий Берег 0:1

Гол: Сіднней, 62

Ворскла: Домолега — Пердута, Гучек, Бацула, Крупський — Скляр, Павлюк — Кане, Челядін (Нестеренко, 46), Ндукве — Ковталюк (Иеде, 68).

Лівий Берег: Механів — Астахов, Якимів, Самар, Шаповал — Косовський, Дедух — Войцеховський, І. Когут (Галас, 83), Сіднней — Сухоручко.

Попередження: Челядін, Скляр – Астахов, Механів