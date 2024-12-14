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Керманич полтавців прокоментував поразку над Лівого Берега.

Полтавська Ворскла у сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги на власному полі поступилась київському Лівому Берегу.

Ворскла — Лівий Берег 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри помічник головного тренера "зелено-білих" Сергій Ревут прокоментував виступ власної команди.

"Програли невипадково. Як і з Інгульцем, коли швидкий м’яч пропустили, нервозність пішла. Думали, що це не щастить…

Наразі ми не спроможні щось зробити. І характер не проявили, і майстерності не вистачає. Програли боротьбу, підбори. Погода для всіх була однакова. Був імпульс перші ігри, як ми прийшли до клубу. Важко сказати, чому так.

Наче і налаштування є, але боротьбу програємо, а в осінньо-зимовому футболі це головне і за кожен м’яч треба битися. Цього немає. Треба було постійно завантажувати м’яч, бити по воротах, але установки бити не було. Декілька разів ударили головою — не влучили.

На сьогоднішній день все дуже погано. Команда невпевнено виходить на матчі. Треба більше працювати, на зборах щось змінювати", — заявив український фахівець.

У наступному турі полтавська Ворскла гостюватиме у київської Оболоні.