Україна

Кадрова революція в Полтаві одразу після заключного матчу 2024 року.

Напередодні полтавська Ворскла поступилась на власному полі київському Лівому Берегу в рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-лізі та завершила 2024 календарний рік із серією з трьох поразок у чемпіонаті поспіль.

Ворскла — Лівий Берег 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

І вже на наступний день тренерський штаб "зелено-білих" вирішив розпочати чистку кадрового складу.

Юрій Максимов визначив, що клуб не буде розраховувати у другому колі чемпіонату на Деміра Шкрієля, Миколу Ковталюка, Артема Кулаковського, Олександра Чорноморця, Віктора Корнієнка, Станіслава Пруса та Дмитра Черниша.

Також прес-служба клубу зазначає, що в найближчому майбутньому можливі нові зміни у складі основної команди.

У першому турі зимово-весняної частини сезону полтавська Ворскла гостюватиме в київської Оболоні.