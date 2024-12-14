Україна

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між мадридськими Райо Вальєкано та Реалом.

Сьогодні, 14 грудня, відбудеться матч сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги, у якому Райо Вальєкано на Естадіо де Вальєкас прийматиме Реал у мадридському дербі.

Команда Карло Анчелотті повертається до Іспанії на тлі дуже непростого виїзду до Бергамо на матч проти Аталанти в Лізі чемпіонів УЄФА (3:2), перемога в якому обійшлась чинним чемпіонам Ла Ліги дуже дорого — ціною травми зіркового Кіліана Мбаппе. Тим часом суперники тиждень готувались саме до надзвичайно принципового двобою.

РАЙО ВАЛЬЄКАНО — РЕАЛ МАДРИД

СУБОТА, 14 ГРУДНЯ, 22:00. ЕСТАДІО ДЕ ВАЛЬЄКАС, МАДРИД. ХОСЕ ЛУЇС МУНУЕРА — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

А ще Райо Вальєкано на чолі з Іньїго Пересом таки зумів залишити позаду серію з трьох поразок поспіль у чемпіонаті, які помітно послабили позиції клубу в турнірній таблиці. Райо нині лише дванадцятий, і щільність біля екватору така, що "блискавки" можуть втратити ще кілька позицій із набагато більшою ймовірністю, аніж зможуть відвоювати більш високі рядки.

Компанія Favbet віддає перевагу Реалу в матчі проти Райо. При цьому, коефіцієнт на перемогу команду Анчелотті помірний — 1.60, а на "блискавок" — 5.60. Також можна поставити на перемогу Реала з мінімальною перевагою з показником 1.60.

Реал тим часом перебуває в стані перегонів із каталонською Барселоною й навіть поразка в El Clasico не надто похитнула його позиції, хоча тоді здавалось, що навпаки — дуже сильно похитнула. Бо небезгрішною є й сама команда Ганса-Дітера Фліка, і оскільки вона постійно втрачала очки, то варто було лише дочекатись моменту, коли "галактікос" знову опиняться на критичній відстані. Ба більше — Реал за втраченими вже випереджає "блаугранас", тож інтрига тільки починає набирати оберти.

А тим часом лазарет "вершкових" не встигає зменшуватись, як до нього прибувають усе нові й нові виконавців. Хто б що там не говорив, але втрата Кіліана Мбаппе — це боляче, бо навіть у "поганій" формі 12 голів та 2 асисти в 22 матчах — це все ж таки точно не "нічого". І коли ми говоримо про, зазвичай, близькі протистояння з Райо, то Реалу знадобиться кожен "зайвий" м’яч. Їх, власне, і не вистачало під час останніх двох поїздок на Вальєкас, коли гості не перемагали (1:1 та 2:3 відповідно).

Однак чи в тому стані перебуває нині команда Переса, щоб дати бій явному фавориту? Обіграти Валенсію на Местальї (1:0) — це сильно, але не для такого рівня протистояння. Зачепитись за очки проти Атлетіко (1:1) — теж непогано. Але Барселону зупинити на власному полі так і не вдалось (1:2), і якщо ми вже говоримо про чемпіонські перегони, то саме такі потрібно наводити приклади для порівняння.

Але тоді був тільки початок сезону й команда Фліка виглядала надзвичайно потужно. Реал теж претендує на найвищу форму на внутрішній арені, але до Атлетіка команда Анчелотті теж їхала з упевненістю у власних силах (1:2).

Орієнтовні склади

Райо Вальєкано: Баталья — Ратіу, Лежен, Мумін, Чаваррія — Сісс, Валентін — Де Фрутос, Паласон, А. Гарсія — Нтека.

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Чуамені, Рюдігер, Ф. Гарсія — Себальйос, Вальверде — Браїм, Беллінгем, Вінісіус — Родріго.

Не зіграють: Де Томас, Фернандес — Алаба, Карвахаль, Мілітао, Мбаппе, Менді.

Поточна форма команд

Очні зустрічі

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 44 матчі, із яких Райо виграв 7, а Реал — 32, нічию зафіксовано 5 разів. Статистика забитих м'ячів також на користь "галактікос" — 44:114.