Україна

З футболістом ЛНЗ, здається, все гаразд.

Наразі проходить поєдинок 17 туру української Прем'єр-ліги, в якому зустрічаються ЛНЗ та Олександрія.

На 53 хвилині матчу стався неприємний інцидент, коли у штрафному майданчику черкаської команди на полі впав Олександр Каплієнко.

Судячи з усього 28-річному українцю на рівному місці стало погано, після чого він непритомний впав на газон.

Після надання медичної допомоги Олександр самостійно піднявся на ноги та залишив поле, незважаючи на присутність швидкої на полі.

"Із Каплієнком все добре наразі. Він втратив свідомість посеред матчу. Зараз він поїхав на обстеження до лікарні. Дякуємо лікарям, які вчасно й кваліфіковано надали допомогу!", — написала прес-служба ЛНЗ у своєму Telegram-каналі.

У нинішньому сезоні Каплієнко провів лише чотири матчі, в яких відіграв на полі близько 300 хвилин.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Олександрія – ЛНЗ.