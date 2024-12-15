Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 14 грудня 2024 року.
Зоря — Чорноморець, фото ФК Зоря Луганськ
15 грудня 2024, 09:00
Луганська Зоря у матчі 17 туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського вирвала перемогу над одеським Чорноморцем (2:1).
На засніженому полі в столиці команда Младена Бартуловича швидко вийшла вперед, тоді як у гостей мало що вдавалось в атаці в першій половині зустрічі.
Однак Чорноморець зумів зламати оборону суперників наприкінці зустрічі, і в ситуації, коли справи йшли до нічиєї, "мужикам" довелось виривати перемогу на останніх хвилинах.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Чорноморець у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Зоря — Чорноморець 2:1
Голи: Мічин, 9, Башич, 90+2 — Янаков, 81
Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Ескінья, Жуніньйо — Мічин, Башич, Яцик (Дришлюк, 78) — Слесар (Вакула, 67), Будківський, Кораблін (Горбач, 67).
Чорноморець: Рудько — Кисіль, Скиба, Лацабідзе, Єрмаков — Білошевський — Кайо (Янаков, 69), Сігеєв (Шевцов, 69), Шпорн (Габелок, 86), Хобленко — Попов.
Попередження: Янаков, Шпорн