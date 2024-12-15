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Керманич Кривбасу прокоментував перемогу над Карпатами.

Криворізький Кривбас у рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги здобув домашню перемогу над львівськими Карпатами.

Кривбас — Карпати 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб прокоментував виступ власної команди.

"Емоції після перемог завжди на високому рівні. Я дуже задоволений, що ми закінчили цей рік упевненою перемогою. У останніх восьми турах взяли 20 очок, це про щось говорить. Хлопцям подякував за їх ставлення, за непоганий футбол.

Виграли 2:0, могли ще забити. Але і цього достатньо. Із гарним настроєм ідемо у відпустку. Потім уже зберемось та будемо готуватись до наступної частини сезону.

Хлопці молодці, що виконують те, що ми їх просимо та добре працюють на тренуваннях. З’являються нові лідери. Той же Твердохліб, який забив уже вісім голів у сезоні. Я ним дуже задоволений. Хотілося б, щоб він забивав ще більше та увірвався в гонку бомбардирів. Це була б непогана історія і для клубу, і для нього.

Ви бачите, наша команда помолодшала, грають багато молодих футболістів: Кузик, Микитишин, Твердохліб, Драмбаєв, Дібанго, Каменський, Шевченко. Дуже розраховую на Каменського і Шевченка, тому що вони — непогані хлопці та мають перспективу. Подивимось, як вони проведуть з нами збори. Хотілося б, щоб після зборів вони стали основними виконавцями в нашій команді.

Секрет дуже простий. Коли ми аналізуємо після кожної гри обсяг роботи, який виконує Твердохліб… Він один із лідерів серед гравців за обсягом роботи на полі, а також бігової роботи.

Щодо Карпат, то це дуже непроста команда та набрала хорошу форму. Шість-сім футболістів також роблять великий обсяг роботи за один матч, це практично вся лінія атаки. Суперник знаходиться на високому місці по праву. Думаю, вони будуть боротись за єврокубкові місця.

План на гру в нас був, але корективи внесла погода. Я дуже вдячний нашим агрономам. Адже те, що вони зробили… Для грудня і такої погоди поле дуже непогане. Але мороз, холод… Було нелегко. Ми граємо вдома, за підтримки своїх фанів.

Намагались грати вище, пресингувати. Розуміли, що буде важко пресингувати Карпати, адже вони задіюють воротаря, який добре грає ногами. Не хотіли нарватись на контратаки. Ми почали досить жваво, але потім зрозуміли, що краще цього не робити, та відбирати м’яча в центрі поля.

У нас теж є непогані футболісти, які мають швидкість і дриблінг. За рахунок цього і будували гру. Плюс є Соса, який дуже добре веде боротьбу за м’ячі після довгих передач. Тому розуміли, що можемо нав’язати свою гру.

Карпати теж грали у свій футбол, будували атаки через Чачуа і Бруніньйо. Так, у них теж були моменти в першому таймі. Коли Невес вийшов один в один. Але дякуємо хлопцям і Маханькову, які вберегли ворота від голу.

Трансферне вікно? Дуже важко сказати зараз. Їдемо на збори. У нас є 22 виконавці на сьогоднішній день. Плануємо повернути з оренди Вілівальда. Плюс візьмемо на збори ще молодих гравців з U-19. Дивимось новачків, працюємо на трансферному ринку. Але в цьому плані нам дуже важко, бо місто знаходиться поблизу фронту. Я задоволений тими виконавцями, які в мене є наразі.

Це все від них залежить, як вони будуть працювати на зборах. Якщо вони будуть добре працювати на зборах, то будуть грати. Я їм це сказав. Мені дуже хотілось би, щоб у них все вийшло. Попереду — шість спарингів, і вони точно матимуть шанс та ігрову практику. Хочеться, щоб вони приносили користь нашому клубу та місту.

Я також дуже вдячний всім, хто приходить на стадіон та палко нас підтримує та жене команду вперед. Низький вам уклін. Хочу привітати з прийдешніми новорічними святами та побажати міцного здоров’я, терпіння, наснаги всіх, як мирних жителів, так і хлопців, які нас захищають. Їм дуже важко. Ми всі їх чекаємо вдома.

Дуже хотів би, щоб новий 2025 рік приніс нам мир і ми всі жили в мирі і злагоді, як до цього і жили", — заявив український фахівець.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме рівненський Верес.