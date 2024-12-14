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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 14 грудня 2024 року.

Кривбас у матчі 17 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі здобув впевнену перемогу над львівськими Карпатами (2:0).

Команда Юрія Вернидуба відкрила рахунок у середині першого тайму, коли на 27 хвилині Ілич реалізував пенальті. Потім у середині другого тайму Твердохліб подвоїв перевагу криворіжців.

Для Кривбасу це була четверта перемога поспіль, а для львів'ян друга поразка.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Карпати у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Кривбас — Карпати 2:0

Голи: Ілич, 27 (пен.), Твердохліб, 69.

Кривбас: Маханьков — Понєдєльнік, Романчук, Драмбаєв, Дібанго — Ілич (Шевченко, 88) — Д. Кузик (Аморозо, 88), Твердохліб (Каменський, 88), Вакулко (Бізімана, 62), Микитишин (Задерака, 78) — Соса.

Карпати: Кемкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Мірошніченко (Адаміюк, 85) — Чачуа (Рябов, 85), Альварес, Бруніньйо (Шах, 79) — Очеретько, Ігор (Костенко, 65), Стеніо (Підлепенець, 79).

Попередження: Вакулко — Ігор, Мірошніченко.