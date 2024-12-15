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Півзахисник Кривбасу прокоментував перемогу над Карпатами.

У рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги напередодні криворізький Кривбас здобув домашню перемогу над львівськими Карпатами.

Кривбас — Карпати 2:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "червоно-білих" Хрвоє Ілич прокоментував виступ власної команди.

"Ми заробили пенальті, а мені вдалось відзначитись, точно пробивши у лівий кут. Чесно кажучи, я відчував, що заб’ю сьогодні. Так і сталось.

Дійсно, це був сьогодні заключний і переможний матч для нашої команди. Ми дуже раді цьому, адже вдалось виграти та порадувати наших фанів. Настрій чудовий.

Звичайно, я хочу подякувати нашим вболівальникам, адже сьогодні було надзвичайно холодно на вулиці, але їх не зупинив мороз. Багато фанів прийшли на стадіон. Із перших хвилин ми відчували їх шалену підтримку, яка нам так була необхідна сьогодні. Ви — найкращі!", — заявив хорватський виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме рівненський Верес.