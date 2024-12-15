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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та донецький Шахтар.

Житомирське Полісся та донецький Шахтар зіграють у сімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Центральний у Житомирі.

Імад Ашур, після поразки від львівського Руху (0:1), залучив до стартового складу Кудрика до рамки воріт, Тейлора на правому фланзі оборони, тоді як Крушинський гратиме в центрі поля, а Пайшао та Караман долучаться до атаки.

Маріно Пушич, на тлі розгрому від мюнхенської Баварії (1:5), використав із перших хвилин Педріньйо Азеведо ліворуч у захисті, а Криськів розташується в опорній зоні, тоді як Траоре очолить атаку.

Полісся: Кудрик — Тейлор, Матич, Сарапій, Михайліченко — Кушніренко, Крушинський, Бабенко — Гуцуляк, Пайшао, Караман.

Запасні:, Уліганець, Авраменко, Бескоровайний, Смоляков, Майсурадзе, Лєднєв, Мустафаєв, Назаренко, Шастал, Йока, Брістрич, Луїфер.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Судаков — Зубков, Траоре, Кевін.

Запасні: Фесюн, Степаненко, Егіналду, Швед, Сікан, Азарові, Вінісіус, Грам, Марлон, Педріньйо да Сілва, Невертон, Фарина.



Гра Полісся — Шахтар почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.