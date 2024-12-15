Україна

Команда Сергія Шищенка піднялась до зони перехідних матів.

Посеред недільної частини сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги ми завітали до Львова, де цими вихідними було зіграно лише одну гру. Її господарем був місцевий Рух, до якого цього разу навідався суперник, проти якого команди цього сезону намагаються здобувати максимум залікових балів, а київська Оболонь відповідно від цього лише страждає та перебуває в зоні вильоту.

До команди Віталія Пономарьова було чимало запитань, коли вона тягнула за собою серію невдалих протистоянь і подекуди навіть ворота суперників уразити не могла, незважаючи на доволі бадьору гру в атаці на початку кампанії. Але й результативність Руху, одна з найнижчих у верхній половині турнірної таблиці, колективу Сергія Шищенка могла тільки снитись. І не в останню чергу через те, що "пивовари" продали "жовто-чорним" свого провідного форварда Ігора Краснопіра.

Арена Львів усе ж таки має більш закриту побудову, аніж решта стадіонів нашої країни, тож вплив погодних умов на її газон менший. Але не мінімальний — пощастило, що цими вихідними лише один матч на цьому стадіоні, бо другий поле б уже не витримало. Там і так було достатньо епізодів, де гравці втрачали рівновагу на рівному місці, але точно не через це ми стали свідками доволі спокійного першого тайму.

Утім, без несподіванок і тут не минулось — Оболонь ще ніколи в цьому сезоні не відзначалась у воротах суперників до перерви, а тут маєте швидкий м’яч уже на дев’ятій хвилині, коли Тарануха відкрив коридор для Бичека під час передачі з правого флангу оборони від Карася, і партнер у штрафному переграв воротаря ударом у дальній кут.

Руху таким чином потрібно було відіграватись і оскільки Віталій Пономарьов почав одразу прикрикувати на власних підопічних, то, вочевидь, розумів, що зробити це буде дуже непросто. І дійсно, обмаль моментів була у "жовто-чорних" до перерви, і чи не найгостріший із них належав Климчуку, який дальнім ударом із лівого флангу перевірив реакцію Федорівського. Але не більше того — у Таранухи, наприклад, куди краща нагода була одразу після забитого м’яча в центрі чужих володінь, але переграти Ледвій цього разу не вдалось.

У другому таймі Рух помітно прагнув відігратись і навіть мав для цього пристойний момент у Карабіна на самому початку, але той завершив скидання Квасниці на правому фланзі штрафного ударом повз ближню стійку. А наступним моментом став другий м’яч Оболоні — класичний кутовий Черненка з правого флангу на ближню, який ударом головою під поперечину замкнув Тарануха.

Проте у відповідь "жовто-чорні" одразу розродились так само голом, і теж за підсумком кутового, але з лівого краю й через розіграш під подачу на дальню від Карабіна на Дідика. Команда Пономарьова в той момент відчула, що ще можна поборотись за результат, але вже за мить цей настрій їй остаточно збили суперники. Тарануха виборов м’яч на лівому фланзі атаки, проштовхнув до штрафного на Блізніченка, а той пробив у дальній кут повз Ледвія. І от на цьому вже точно все для Руху в цій грі.

У наступному турі львівський Рух прийматиме черкаський ЛНЗ, тоді як київська Оболонь удома зіграє проти полтавської Ворскли.

Рух — Оболонь 1:3

Голи: Карабін 71 — Бичек, 9, Тарануха, 65, Блізніченко, 72



Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Лях — Пастух, Дідик, Карабін — Квасниця (Клайвер, 68), Краснопір, Климчук (Федор, 57).



Оболонь: Федорівський — Карась (Грисьо, 46), Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук — Бичек (Теслюк, 75), Груша (Слободян, 89), Черненко (Курко, 75), Блізніченко — Тарануха (Лук’янчук, 90+3).



Попередження: Холод — Приймак