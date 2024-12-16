Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 15 грудня 2024 року.

Петровський Інгулець у номінально домашньому матчі 17 туру української Прем'єр-ліги на стадіоні Колос у Ковалівці поступився місцевому Колосу (0:2).

Швидкий гол допоміг команді Олександра Поздєєва контролювати хід подій у цій зустрічі, після чого суперники не знайшли на нього гідної відповіді, і вже на початку другого тайму "чорно-білі" вирішили долю протистояння другим м’ячем.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інгулець — Колос у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Інгулець — Колос 0:2

Голи: Болівар, 5, Оріховський, 57

Інгулець: Паламарчук — Малиш, Вілівальд, Шершень, Мисик — Волохатий (Сад, 83) — Білоцерковець, П’ятов (Гаджук, 73), Лосенко (Лісняк, 73), Могильний (Кисленко, 59) — Резепов (Пушкарьов, 59).

Колос: Пахолюк — Поправка, Козік, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Гагнідзе — Алефіренко (Гусол, 71), Дієго (Оріховський, 46), Велетень (Салабай, 79) — Болівар (Паулаускас, 71).

Попередження: Сад