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Керманич Руху прокоментував поразку від Оболоні.

Львівський Рух у сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги поступився київській Оболоні на власному полі.

Рух — Оболонь 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов прокоментував виступ власної команди.

"Хотів би вибачитись перед уболівальниками за таку гру. Команда не має права демонструвати такий футбол. Це був поганий матч команди в усіх ігрових аспектах. Це стосується і роботи з м’ячем, і інтенсивності, і відповідальності в певних індивідуальних моментах.

Це був провальний матч для Руху. Навіть не пригадаю, коли команда пропускала три голи у домашній грі. Хочеться якнайшвидше забути цю гру, зробити правильні висновки та рухатись далі.

Не всім нашим футболістам давалась ця гра в першому таймі та одразу по перерві, тому ми внесли певні корективи в наш склад. Щодо швидкого голу у дебюті матчу, то не думаю, що він суттєво вплинув на перебіг цього матчу. Попереду було ще 80 хвилин і ми повинні були грати краще. Це був не перший раз, коли ми програвали за ходом матчу, але раніше нам вдавалось відіграватись та здобували потрібний для нас результат.

Нам потрібно ще багато працювати. Зокрема треба працювати в плані психології, адже команда набирає очки в матчах зі складними суперниками, а з умовно слабшими командами — утрачаємо очки. Не вистачає стабільності і це частина психології.

Оболонь не здивувала нас. Причиною пропущених голів були грубі індивідуальні помилки в обороні. Такі помилки не можна допускати, особливо граючи на такому полі.

Команда зараз іде у відпустку. Попередньо ми зберемося 9 січня та розпочнемо підготовку до другої частини сезону. Щодо зборів, то ми ще не все спланували, тож ці рішення прийматимуться згодом", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме черкаський ЛНЗ.