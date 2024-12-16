Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 15 грудня 2024 року.

Львівський Рух у домашньому матчі 17 туру української Прем'єр-ліги поступився київській Оболоні (1:3).

Швидкий гол супроводжував нас і в цьому недільному протистоянні, за рахунок чого команда Сергія Шищенка надалі втримувала ініціативу, а посеред другого тайму подвоїла перевагу.

Навіть миттєва відповідь суперників не змогла похитнути "впевненість" пивоварів у перемозі, і вони одразу ж закрили гру третім голом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Оболонь у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Рух — Оболонь 1:3

Голи: Карабін 71 — Бичек, 9, Тарануха, 65, Блізніченко, 72

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Лях — Пастух, Дідик, Карабін — Квасниця (Клайвер, 68), Краснопір, Климчук (Федор, 57).

Оболонь: Федорівський — Карась (Грисьо, 46), Приймак, Дубко, Стасюк — Вітенчук — Бичек (Теслюк, 75), Груша (Слободян, 89), Черненко (Курко, 75), Блізніченко — Тарануха (Лук’янчук, 90+3).

Попередження: Холод — Приймак