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Захисник Руху прокоментував поразку від Оболоні.

У сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги львівський Рух поступився київській Оболоні на власному полі.

Рух — Оболонь 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Роман Дідик прокоментував виступ власної команди.

"Після гри важко говорити про ті помилки, які допустила команда. Треба передивитись та проаналізувати свої дії, але можна сказати, що в тих епізодах ми не догравали зі своїми гравцями до кінця один в один. Також швидкий гол на початку матчу мав певний психологічний вплив на нас.

На тренуваннях команда працює над стандартними положеннями та їхнім розіграшем. Ярослав Карабін виконав хорошу подачу, а я просто зробив свою справу та забив гол. Команда хотіла здобути позитивний для себе результат, ми старались на полі, але програли.

Не сказав би, що нам не вистачало мотивації, адже якщо в цьому віці ти втрачаєш мотивацію, то, мабуть, слід закінчувати грати. Я бачу, як стараються хлопці на полі і не можу комусь з них дорікнути. Утім, треба визнати, що ця поразка — заслужена. Ми зробимо правильні висновки та рухатимемось далі.

Рух більше незадоволений результатами першої частини сезону, аніж задоволений. Хотілось досягнути більшого, але команда часом втрачала очки там, де не мала б цього робити. Зокрема ми не програли командам із першої п’ятірки чемпіонату, але втрачали очки з суперниками, які нижче нас у турнірній таблиці.

Треба виправити цю ситуацію і для цього кожен з нас повинен прогресувати. Сподіваюсь, зимові збори будуть для нас продуктивними і ми станемо кращими", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух прийматиме черкаський ЛНЗ.