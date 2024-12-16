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Півзахисник Колосу прокоментував перемогу над Інгульцем.

Напередодні ковалівський Колос у сімнадцятому турі української Прем’єр-ліги обіграв петровський Інгулець у номінально гостьовій грі на власній арені.

Інгулець — Колос 0:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "колосків" Владислав Велетень прокоментував виступ власної команди.

"Перша частина сезону почалась не дуже добре для нас, але потім ми вирівнялись. Матч пройшов добре, як сказав головний тренер, є, що покращувати, і над чим ми будемо працювати на зборах, але виграти — це добре.

Після асисту почуваюсь добре, але, це лише одна така передача за сезон. Були й інші схожі, але вони не перетворювались в голи. Потрібно над цим працювати.

Тепер ми всі у відпустці, кожен буде з родиною. Я думаю, будемо займатись індивідуально, хтось ходить до залу, у кожного своя програма. Збираємось десь 15 січня, тиждень будемо в Києві, а потім вирушаємо до Туреччини.

Дякую вболівальникам Колосу, що приходите у таку непросту погоду нас підтримати. Дякую, що дивитесь. Нам дуже приємно, ми граємо для вас", — заявив український виконавець.

У наступному турі ковалівський Колос прийматиме одеський Чорноморець.