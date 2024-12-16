Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та рівненський Верес.

Київське Динамо та рівненський Верес зіграють у сімнадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Олександр Шовковський, після поразки від баскського Реала Сосьєдад (0:3), залучив до стартового складу Тимчик та Вівчаренка на флангах оборони, тоді як Піхальонок зіграє в центрі поля, а Ванат та Кабаєв повернуться до атаки.

Олег Шандрук, на тлі розгрому від львівських Карпат (0:5), використав із перших хвилин Кучерова в опорній зоні.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Буяльський, Михайленко, Піхальонок — Волошин, Ванат, Кабаєв.

Запасні: Нещерет, Моргун, Шепелєв, Рубчинський, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Саленко, Герреро, Біловар, Дубінчак, Брагару.



Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Кльоц — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.

Запасні: Ющишин, Когут, Куція, Чечер, Мельник, Сміян, Баран, Шарай, Нонго, Годя, Мрвальєвич.



Гра Динамо Київ — Верес почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.