Україна

26-річний українець виступав за литовський клуб із січня цього року.

Український захисник Мирослав Мазур залишив склад литовського Жальгіріса. Про це футболіст повідомив у своїх соціальних мережах.

"Шановна команда та вболівальники! Настав час прощатися. Я хочу подякувати всім вам за те, що зробили цю подорож такою особливою.

Моїм партнерам по команді: ви були не просто партнерами по команді – ви були сім'єю. Я багато чому навчився від кожного з вас і завжди пам'ятаю моменти, які ми провели на полі та поза ним.

Вболівальникам: ваша підтримка багато для мене означала. Ваші підбадьорення, запал і самовідданість надавали мені сил і мотивації в кожній грі. Дякую, що вірите в нас і в мене. Я бажаю вам всього найкращого і сподіваюся, що ви досягнете успіху в майбутньому", — написав Мазур.

26-річний українець виступав за литовський клуб із січня цього року — на його рахунку 23 матчі без результативних дій.

Раніше вихованець київського Динамо виступав за Естерсунд, Умеа, Сфинтул Георге, Буковину, Ягеллонію та Ворсклу.