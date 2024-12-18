Україна

Український фахівець дав перше інтерв'ю в якості керманича черкаського клубу.

Напередодні офіційно стало відомо про те, що колишній головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук повернувся до УПЛ і очолив черкаський ЛНЗ.

59-річний український фахівець дав свій перший коментар після призначення, розповівши, чому він погодився на пропозицію клубу з Черкас.

"Звичайно, я дуже хотів повернутися до України. Чесно сказати, останній від’їзд в Азербайджан був незапланованим і небажаним. Скоріш, це був збіг обставин. Зараз я знову в Україні, і я цьому дуже радий.

Дуже сподобалась розмова і спілкування з керівництвом ЛНЗ, бо я почув такі важливі та цікаві речі, про які ми однаково думаємо, однаково на них дивимось. Перш за все це амбіції, друге – що треба зробити для досягнення цих результатів.

На першому місці розумний підхід, амбіційний такий підхід, і я думаю, на нас чекає цікавий шлях. Багато роботи, але ця робота цікава та я дуже мотивований", — заявив Григорчук для пресслужби ЛНЗ.

Нагадаємо, до цього Роман Григорчук працював в азербайджанському Нефтчі, який він залишив 7 жовтня цього року після літнього призначення.