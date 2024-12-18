Україна

Досвідчений фахівець повертається до УПЛ.

ЛНЗ Черкаси офіційно оголосив про призначення Романа Григорчука на посаду головного тренера своєї першої команди, яка виступає в УПЛ.

59-річний іменитий фахівець повернувся до вищого дивізіону України після нетривалого досвіду в азербайджанському футболі, де він очолював Нефтчі та залишив його 7 жовтня цього року.

Григорчук змінив на посаді керманича черкаського клубу Андреса Карраско, якого напередодні відправили у відставку.

Умови контракту з триразовим чемпіоном Латвії, одноразовим чемпіоном Казахстану та одноразовим чемпіоном Білорусі не повідомляються.

Востаннє в Україні Роман Йосипович працював в одеському Чорноморці, який він залишив влітку 2024 року.