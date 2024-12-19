Україна

Клуб УПЛ домовився про трансфер албанського нападника.

Спортивний директор Олександрії Іван Телько розкрив ім'я першого зимового новачка клубу.

Склад одного з нинішніх лідерів чемпіонату України поповнить лівий вінгер Теді Цара. Зараз 24-річний албанець виступає за Партизані в себе на батьківщині.

"Анонс на правах реклами: у нас вже є перше підписання. Це досить, на нашу думку, кваліфікований вінгер з Албанії з команди Партизані — Теді Цара. Це наше перше підписання, наш новий виконавець. Ми раді його вітати і заочно бажаємо йому показати найкращий результат. Це вже, можна сказати, офіційна заява. Він уже наш новачок", — повідомив Телько в інтерв'ю YouTube-каналу Олександрії.

На рахунку Цари три голи та два асисти в 21 матчі в усіх турнірах поточної кампанії. У дев'яти поєдинках він виходив на поле з капітанською пов'язкою.

Нападник також має досвід виступів за збірну Албанії. У Теді один асист у двох товариських матчах національної команди в листопаді 2022 року.

Про умови переходу албанця до Олександрії наразі нічого не відомо. Портал transfermarkt оцінює Цару в 325 тисяч євро.