Ще двоє представників УПЛ оголосили свої плани на зимове міжсезоння.
Фото Ворскла
19 грудня 2024, 19:59
Лівий Берег повернеться з відпустки 14 січня, тоді як Ворскла відпочиватиме до 6-го, передають офіційні сайти клубів чемпіонату України.
На 29 січня заплановано від'їзд "лелек" до Туреччини, де вони працюватимуть до середини лютого й проведуть низку контрольних поєдинків.
"Біло-зелені" теж попрямують на НТЗ у Туреччині. Зараз ними заплановано провести 9 товариських матчів. У полтавському клубі також повідомили, що додому повернутися вони планують 17 лютого.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рух повернеться з відпустки 9 січня.