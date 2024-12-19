Україна

Ще двоє представників УПЛ оголосили свої плани на зимове міжсезоння.

Лівий Берег повернеться з відпустки 14 січня, тоді як Ворскла відпочиватиме до 6-го, передають офіційні сайти клубів чемпіонату України.

На 29 січня заплановано від'їзд "лелек" до Туреччини, де вони працюватимуть до середини лютого й проведуть низку контрольних поєдинків.

"Біло-зелені" теж попрямують на НТЗ у Туреччині. Зараз ними заплановано провести 9 товариських матчів. У полтавському клубі також повідомили, що додому повернутися вони планують 17 лютого.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Рух повернеться з відпустки 9 січня.