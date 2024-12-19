Україна

"Жовто-чорні" повернуться у розташування клубу та розпочнуть підготовку до другої частини сезону 9 січня.

Рух зіграв останній матч у 2024 році проти Оболоні (1:3). Гравці та тренерський штаб "жовто-чорних" пішли у відпустку, пов’язану із зимовою перервою у чемпіонаті України.

Перший збір команди у 2025 році запланований на 9 січня. Саме тоді "рухівці" зберуться на клубній базі для проходження медогляду. Після цього "жовто-чорні" розпочнуть підготовку до другої частини сезону, повідомляє офіційний сайт львів'ян.

Нагадаємо, на зимову перерву Рух пішов на 7-му місці, маючи у своєму активі 23 очка після 17 турів. Наступний офіційний поєдинок вони зіграють вдома із ЛНЗ у 2025 році. Базова дата цього матчу – 22 лютого.