Україна

Гравець виступав за клуб із Рівного майже рік.

Центральний захисник Олександр Мельник отримає статус вільного агента, передає офіційний сайт рівненського Вереса.

Дію контракту 24-річного українця було припинено достроково за згодою сторін.

Мельник приєднався до "червоно-чорних" у середині січня 2024 року, підписавши угоду, розраховану до кінця червня 2026-го. До цього він представляв Минай.

На рахунку захисника всього два матчі за Верес.

Нагадаємо, раніше клуб із Рівного також розірвав контракт із Світюхою.