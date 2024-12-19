Гравець виступав за клуб із Рівного майже рік.
Олександр Мельник, фото Верес
19 грудня 2024, 20:20
Центральний захисник Олександр Мельник отримає статус вільного агента, передає офіційний сайт рівненського Вереса.
Дію контракту 24-річного українця було припинено достроково за згодою сторін.
Мельник приєднався до "червоно-чорних" у середині січня 2024 року, підписавши угоду, розраховану до кінця червня 2026-го. До цього він представляв Минай.
На рахунку захисника всього два матчі за Верес.
Нагадаємо, раніше клуб із Рівного також розірвав контракт із Світюхою.