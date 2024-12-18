Україна

Вихованець Шахтаря отримав статус вільного агента.

Рівненський Верес попрощався з атакувальним півзахисником Денисом Світюхою, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Динамо Київ — Верес 1:0 Відео гола та огляд матчу 16.12.2024

"Червоно-чорні" та 22-річний українець прийняли рішення достроково припинити співпрацю за згодою сторін.

Світюха приєднався до Вереса влітку 2023 року, на правах вільного агента залишивши донецький Шахтар. Тоді він підписав із клубом із Рівного трирічний контракт.

За цей час вихованець "гірників" взяв участь у 12 матчах Вереса в усіх турнірах, відзначившись одним асистом.