Україна

Легіонер "гірників" може перебратися до Франції.

Нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Africa Foot.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного буркінійського форварда зацікавлені два клуби французької Ліги 1.

Першим варіантом є Ланс, який втратив двох гравців атаки через травми, а другим — Реймс.

Зазначається, що переговори між клубами можуть відбутися найближчими тижнями.

Траоре став гравцем "гірників" влітку 2021 року, перейшовши з Аякса за 10 мільйонів євро. У нинішньому сезоні він провів 18 матчів, у яких забив три голи та віддав два асисти.