Україна

Функціонер столичного клубу оцінив вислови очільника рівнян.

Заступник генерального директора Динамо Сергій Мохник у своєму останньому інтерв’ю клубній пресі прокоментував стан справ щодо участі клубу в єдиному пулі УПЛ та критичні висловлювання президента рівненського Вересу Івана Надєїна на цю тему, яку представник "біло-синіх" назвав " незрозумілими".

"Хотів сказати, що ці коментарі мене здивували, але, насправді не здивували. Для того, щоб дати компетентну оцінку подій навколо єдиного пулу, потрібно, як мінімум, володіти інформацією та розбиратися у тому питанні, яке коментуєш.

Футбольний клуб Динамо Київ має довгостроковий контракт з 1+1 media щодо показу наших домашніх поєдинків. Ми пішли на зустріч УПЛ ТБ, домовились із 1+1 media та дійшли компромісу. Але комусь цього замало та знову починаються спекуляції на бренді Динамо Київ.

Я вважаю, що це недоречно та некомпетентно з боку президента Вересу. Ми взагалі не розуміємо, чому обговорюється ця тема. У процесі перемовин з УПЛ та УПЛ ТБ, ми чітко та ясно розповіли, на яких умовах можлива передача прав на наші домашні матчі.

Наші умови були настільки простими та зрозумілими, що їх одностайно прийняли всі клуби УПЛ, в тому числі й Верес, керівництво Ліги та менеджмент УПЛ ТБ. Це був великий компроміс з нашої сторони, а у відповідь ми чуємо якісь незрозумілі претензії через декілька місяців. Можливо, хтось думав, що поява Динамо автоматично гарантує їм великі прибутки, але ж є реальність, яка відрізняється від очікувань.

Головною нашою умовою був показ матчів Динамо у вільному доступі на клубному каналі в Youtube та каналі 2+2. Єдина мета цього дати можливість всім фанатам команди безкоштовно та у повному обсязі дивитися ігри під час війни.

Яке моральне право ми маємо просити кошти за трансляції наших матчів у наших військових, фанатів, що сьогодні, що зараз захищають нашу країну від російського агресора? Ми маємо просити їх дивитись наші матчі, уболівати за нас, бо для ФК Динамо (Київ) це честь!

Якщо у пана Надєїна раптово виявились проблеми з пам'яттю, то можу йому нагадати, що він особисто погодився з нашою позицією. Яким чином? Розповім. Його клуб проголосував за нинішню редакцію регламенту та всі нормативні норми співпраці УПЛ ТБ з усіма клубами. Якщо була незгода з нашою позицією, то навіщо приймати правила гри, а потім публічно виражати своє невдоволення?

Те, що сказав президент Вересу — дешева спроба хайпанути за рахунок нашого клубу. Динамо — народний футбольний клуб. І ми завжди все будемо робити для нашого народу.

У нас найбільша аудиторія в цій країні, саме наші матчі збирають найбільші телевізійні рейтинги й ми маємо право використовувати це для розвитку нашої клубної системи.

Ми багато років робимо все можливо, щоб вболівальників ставало ще більше, щоб вони мали можливість дивитися наші матчі, причому команд всіх рівнів. Це стосується головної команди, Динамо U19, наших команд у ДЮФЛу.

У нас немає цілі зібрати по 35 гривень за трансляцію матчу команди U19, а навпаки, наше завдання, щоб якомога більше людей без проблем могли дивитись матчі всіх наших команд. Така відкритість допомагає збирати нам по кілька мільйонів переглядів щомісячно на нашому YouTube-каналі.

Я підкреслюю — лише після закінчення війни ми будемо обговорювати комерційну компоненту трансляцій, але точно не зараз.

Ураховуючи усе вищесказане, якщо президент футбольного клубу Верес вважає це несправедливим, то він має всі можливості на прикладі свого клубу продемонструвати, як можна виховувати гравців для збірних України від U15 до національної команди, вивести власну футбольну інфраструктуру на європейський рівень, збирати найбільшу аудиторію в країні та підписувати вигідні телевізійні контракти.

Якщо у цьому буде необхідність, то наш клуб завжди готовий поділитись із ним подібним досвідом", — заявив функціонер столичного клубу.

Нагадаємо, що на початку грудня Динамо Київ оголосило про зміну структури власного менеджменту.