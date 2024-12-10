Україна

Зокрема, призначено нового гендиректора.

Динамо Київ оголосило про масштабні зміни в управлінській структурі клубу, спрямовані на впровадження сучасних європейських підходів до корпоративного управління.



На чолі клубу продовжує стояти Ігор Суркіс.



Оперативне управління клубом здійснюватиме новопризначений генеральний директор Дмитро Бріф. Дмитро працює в Динамо вже понад 10 років, розпочавши свою кар'єру як юрист клубу. Завдяки своїм знанням і досвіду, він очолив юридичну службу, представляючи інтереси Динамо в державних установах, національних та міжнародних футбольних інституціях, таких як УАФ, УЄФА, ФІФА, а також у Спортивному арбітражному суді. Раніше цю посаду займав Резо Чохонелідзе.

На ключові посади заступників генерального директора призначено:

- Максим Радуцький, відповідальний за загальні питання діяльності клубу, в тому числі за комерційну діяльність, зовнішню комунікацію, внутрішню діяльність клубу та численні благодійні проєкти та ініціативи клубу.

- Сергій Мохник, який відповідатиме за розвиток футболу, взаємодію з Українською асоціацією футболу (УАФ) та Українською прем'єр-лігою (УПЛ);

- Анатолій Волк, який відповідатиме за міжнародну взаємодію з футбольними інституціями та іноземними клубами;

Олега Шкребу призначено на посаду комерційного директора, де він займатиметься залученням спонсорів, підвищенням дохідності від комерційних проєктів і розвитком маркетингової складової клубу.



Головного лікаря першої команди Динамо Андрія Шморгуна призначено на посаду директора медичного департаменту.