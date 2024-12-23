Україна

УАФ визначила гравця, який видав найкращий перформанс за підсумками 2024 року.

Захисник англійського Борнмута та збірної України Ілля Забарний переміг у голосуванні в номінації "Гравець року", яке проводило УАФ.

У соцмережах асоціації тривало голосування у п'яти номінаціях, які підсумовують футбольний рік для збірної.

У підсумку, Ілля Забарний набрав 58% голосів, випередивши Анатолія Трубіна (23,5%) та Михайла Мудрика (18,5%).

Нагадаємо, що раніше УАФ оголосила переможця голосування в категорії "Прогрес року" в збірній України.