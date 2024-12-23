УАФ визначила гравця, який видав найкращий перформанс за підсумками 2024 року.
Ілля Забарний, Getty Images
23 грудня 2024, 10:46
Захисник англійського Борнмута та збірної України Ілля Забарний переміг у голосуванні в номінації "Гравець року", яке проводило УАФ.
У соцмережах асоціації тривало голосування у п'яти номінаціях, які підсумовують футбольний рік для збірної.
У підсумку, Ілля Забарний набрав 58% голосів, випередивши Анатолія Трубіна (23,5%) та Михайла Мудрика (18,5%).
Нагадаємо, що раніше УАФ оголосила переможця голосування в категорії "Прогрес року" в збірній України.