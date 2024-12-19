УАФ визначила гравця, який здійснив найбільший прогрес за підсумками 2024 року.
Володимир Бражко, Getty Images
19 грудня 2024, 13:50
Опорний півзахисник Динамо та збірної України Володимир Бражко переміг у номінації "Прогрес року", яку проводило УАФ.
У соцмережах асоціації тривало голосування у п'яти номінаціях, які підсумовують футбольний рік для збірної.
Півзахисник синьо-жовтих Володимир Бражко набрав майже 46% голосів у номінації "Прогрес року", випередивши Георгія Судакова (понад 38%) та Олексія Гуцуляка (понад 16%).
Раніше УАФ оголосила імена претендентів на звання Дебют року у збірній України.