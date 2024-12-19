Україна

УАФ визначила гравця, який здійснив найбільший прогрес за підсумками 2024 року.

Опорний півзахисник Динамо та збірної України Володимир Бражко переміг у номінації "Прогрес року", яку проводило УАФ.

У соцмережах асоціації тривало голосування у п'яти номінаціях, які підсумовують футбольний рік для збірної.

Півзахисник синьо-жовтих Володимир Бражко набрав майже 46% голосів у номінації "Прогрес року", випередивши Георгія Судакова (понад 38%) та Олексія Гуцуляка (понад 16%).

Раніше УАФ оголосила імена претендентів на звання Дебют року у збірній України.