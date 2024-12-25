Україна

Максим Мельниченко зараз орендований житомирським клубом.

Полісся повідомило Карпати про свій намір активувати опцію викупу опорного півзахисника Максима Мельниченка, передає офіційний сайт львів'ян.

Житомиряни орендували 19-річного українця до кінця сезону-2024/25, але у відповідній угоді між клубами УПЛ було прописано право придбати його. Уже невдовзі Полісся має оголосити про повноцінний трансфер Мельниченка.

Склад Карпат опорник поповнив на правах вільного агента влітку 2024 року. До цього він виступав за молодіжну команду (U-19) Дніпра-1.

На рахунку Максима участь у восьми матчах у всіх турнірах поточної кампанії. Результативними діями він не відзначився.

Нагадаємо, раніше головний тренер львів'ян Владислав Лупашко прокоментував першу частину сезону.