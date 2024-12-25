Україна

Капітан Шахтаря привітав вболівальників із різдвяними та новорічними святами.

Опорник півзахисник та капітан донецького Шахтаря Тарас Степаненко вирішив привітати вболівальників із прийдешнім Новим роком і Різдвом Христовим.

"Шановні друзі та вболівальники! Вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю вам міцного здоров'я, успіху, щастя, благополуччя.

Щоб поруч завжди були рідні та близькі люди. Щоб збувались ваші мрії, а у нашій країні наступили мир і доброта. З Новим роком і Різдвом Христовим", — привітав вболівальників Тарас Степаненко.