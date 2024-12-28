Україна

Відразу два представники УПЛ у світовому рейтингу молодих гравців.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES представив рейтинг найкращих атакуючих правих захисників віком до 21 року.

До рейтингу найкращих потрапили одразу два представники української Прем'єр-ліги — гравець Ворскли Ілля Крупський, який став десятим, та футболіст донецького Шахтаря Вінісіус Тобіас на 20 позиції.

Лідирує в рейтингу Мартім Фернандеш з Порту та Жованні Кенда зі Спортінгу, а трійку найкращих замикає Агустін Хіай з Палмейраса.

Цього сезону Крупський провів 15 матчів, у яких відзначився одним асистом. На рахунку Вінісіуса вісім поєдинків та чотири асисти.